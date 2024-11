Secondo successo in due giorni per i Blazers contro i T’Wolves, dopo quello che ieri è valso anche per la NBA Cup. A brillare più di tutte è la giovane stella di Shaedon Sharpe, che chiude a quota 33 punti (suo massimo in carriera) guidando altri quattro compagni in doppia cifra in una serata in cui rimangono fuori sia Anfernee Simons che Deandre Ayton. Minnesota non va oltre i 24 punti di Anthony Edwards e i 20 di Julius Randle, lasciando Portland con due sconfitte in più in classifica che pochi si sarebbero potuti aspettare, specialmente dopo il -45 subito dai Blazers contro Memphis solo pochi giorni fa

