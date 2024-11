Giocare al Madison Square Garden rappresenta un’occasione speciale per tanti protagonisti della NBA, e Cam Thomas di certo è tra questi. Contro i Knicks la guardia di Brooklyn manda a referto la sua 9° prestazione oltre i 40 punti in carriera, la seconda in casa di New York. I suoi 43 punti, arrivati tra l’altro con un eccellente 16/22 dal campo, non bastano però per strappare una vittoria che sarebbe stata clamorosa per come si era messa la partita prima del 4° quarto

GUARDA I 43 PUNTI DI CAM THOMAS