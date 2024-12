La settima vittoria nelle ultime dieci gare dei Knicks porta una firma importante, quella di Mikal Bridges, finito al centro di mille polemiche per un avvio di stagione fortemente sottotono e addirittura confinato in panchina nell’ultimo quarto della sfida contro Charlotte. L’ex Nets risponde con una prestazione da 31 punti con 12/19 al tiro (e 7/12 da tre punti) per zittire i critici e trascinare New York al successo, in virtù di un primo tempo in cui la difesa dei blu-arancio tiene i Pelicans (sempre decimati dagli infortuni) alla miseria di 28 punti e il 26% al tiro (con 2/20 da tre punti). Bene Towns in doppia doppia con 19 rimbalzi, per New Orleans si tratta dell’ottavo ko in fila (e il 15° nelle ultime 17)

