Introduzione

Nell’ultima notte di partite valide anche per la fase a gruppi della Emirates NBA Cup, Dallas vince in volata contro Memphis e strappa l’ultimo posto per i quarti a Ovest. A Phoenix non basta la netta vittoria su San Antonio, perché la differenza punti premia i Mavs. New York batte Orlando, ma entrambe le squadre vanno ai quarti e Est, Milwaukee passa a Detroit e con la sua 7° vittoria consecutiva è testa di serie per la coppa nella Eastern Conference. Successi facili per OKC sui Jazz e per Cleveland su Washington, mentre Toronto batte Indiana. Denver vince la sfida conro Golden State grazie al solito Nikola Jokic. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

