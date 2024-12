Dopo la sconfitta di Miami, coach JJ Redick non ha usato mezzi termini per definire la prestazione dei suoi: “Dobbiamo prenderci la responsabilità delle nostre prestazioni, anche se non è facile quando sono imbarazzanti come quella di stasera”. L’allenatore dei Lakers, dopo aver ribadito che in questo momento la squadra non riesce a giocare in nessuna delle due metà campo, ha quindi aggiunto: “Sono imbarazzato, siamo tutti imbarazzati, oggi non abbiamo nemmeno lottato e non siamo andati in campo con la professionalità che ci viene richiesta”