A 27 compiuti e alla sua 9° stagione in NBA, per Ingram potrebbe essere davvero arrivato il momento di dare una svolta alla carriera. E il giocatore, stando a quanto riportato da Shams Charania di “ESPN”, avrebbe le idee chiare a proposito del suo futuro. Ingram, assodata l’impossibilità di ricucire con i Pelicans, avrebbe fatto sapere al front office della franchigia di preferire una destinazione che gli consenta di giocare in una squadra vincente e con ambizioni importanti. Al momento, tuttavia, come già successo durante l’estate, non pare essersi ancora materializzato alcun interesse concreto nei suoi confronti. E il rischio, più per New Orleans che per Ingram, è che il giocatore arrivi da free agent alla sessione di mercato dell’estate del 2025, dove potrebbe quindi scegliere in via del tutto autonomo in quale squadra scrivere il prossimo capitolo del suo percorso in NBA