A Denver non riesce il colpo in trasferta a Cleveland, perché i Cavs si dimostrano superiori a livello di squadra, ma non si può dire che Nikola Jokic non provi a trascinare i suoi. L’MVP in carica si prende 26 tiri, quantità inusuale per lui, e chiude con l’ennesima tripla doppia da 27 punti, 20 rimbalzi e 11 assist, che però non si rivela sufficiente per spingere i Nuggets oltre limiti apparsi ancora una volta evidenti

GUARDA LA TRIPLA DOPPIA DI NIKOLA JOKIC