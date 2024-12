La prima partita da avversario dopo nove anni vissuti intensamente in biancoverde non poteva essere una gara come le altre, e per questo Smart ha deciso di portare anche Zayn, il suo primogenito di soli due mesi. Il neonato è rimasto insieme alla madre Maisa nel pre-partita per presentarlo a tutte le persone di Boston rimaste vicine a Smart, tornando poi in albergo quando è cominciata la partita per non esporlo ai rumori e ai suoni di un’arena NBA. “Un giorno quando crescerà potrò mostrargli tutto questo e potrà capire l’impatto che suo padre ha avuto per questa città e per questa squadra quando è cominciato il suo viaggio” ha spiegato Smart dopo la partita