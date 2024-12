Introduzione

Trascinati dai 32 punti di uno strepitoso Ja Morant, Memphis torna a vincere a Boston come non accadeva dal 2013 e prosegue la sua rincorsa al primo posto di OKC (vincente a New Orleans). Denver cade rovinosamente contro Washington che non vinceva da 16 partite nonostante il massimo in carriera da 56 punti di Nikola Jokic. Luka Doncic firma la sua 79^ tripla doppia in carriera e guida Dallas al successo a Toronto, Cade Cunningham fa lo stesso al Madison Square Garden di New York (6 punti per Fontecchio). Di seguito tutti i risultati e gli highlights della notte