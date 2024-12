Quando è entrato in NBA al Draft del 2019, De’Andre Hunter sembrava avere le carte in regola per affermarsi come uno degli esterni più versatili e efficaci della lega. Il salto di qualità verso l’eccellenza, però, l’ex Virginia non è mai riuscito a farlo davvero. Forse pungolato dalla presenza di tanti giovani nel suo ruolo ad Atlanta, Hunter sta comunque giocando fin qui la miglior stagione della carriera da professionista e, dopo aver accettato di partire quasi sempre dalla panchina, ha dato spesso un contributo decisivo alla squadra. Quei 70 milioni complessivi per le prossime tre stagioni, nel contesto giusto, potrebbero non risultare un prezzo eccessivo da pagare per portarselo in casa