C’è poco da fare per i Lakers, arrivati a Minneapolis senza LeBron James, a cui non bastano i 23 punti e 11 rimbalzi di Anthony Davis per provare a piazzare il colpo in trasferta. Le 21 palle perse e il 38.4% al tiro di squadra condannano gli ospiti a non entrare di fatto mai in partita, mentre Minnesota non deve premere nemmeno sull’acceleratore e per avere la meglio basta un Anthony Edwards da 23 punti e 6 rimbalzi, ben coadiuvato dai 21 con anche 5 rimbalzi dell’ex di serata Julius Randle. E per i Lakers arriva così la 7° sconfitta nelle ultime 10 partite

