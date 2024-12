Dei tre nomi principali in uscita da Utah, Collin Sexton potrebbe risultare il più ambito. Arrivato in NBA giovanissimo nel 2018, l’ex Cleveland ha solo 25 anni e una foga agonistica che piace a parecchi in giro per la lega. Forse non adatto a partite in quintetto per squadre con ambizioni concrete, Sexton si porterebbe comunque dietro un contratto più che ragionevole (37 milioni di dollari per le prossime due stagioni) per qualche contender in cerca di un innesto di qualità nel reparto esterni