I Magic tornano a perdere davanti al proprio pubblico per la prima volta dallo scorso 30 marzo, incappando nella prima sconfitta in casa di questa stagione dopo 10 vittorie in fila. I Knicks vincono il secondo quarto di dieci lunghezze (29-19) e da lì in poi controllano il match, nonostante gli sforzi di un Moritz Wagner al suo massimo in carriera (32 punti) e i 20 del rookie Tristan Da Silva per sopperire a un Jalen Suggs in difficoltà al tiro (4/19 per 9 punti e 8 assist)

