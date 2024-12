Basta vedere il parziale del primo quarto (44-20 per i padroni di casa) per capire la storia della partita tra Clippers e Jazz. L.A. domina in lungo e in largo, arriva ad avere anche 37 lunghezze di vantaggio e distrugge Utah che non riesce a far nulla per fermare Harden e compagni, che chiudono la serata con percentuali fantascientifiche sia dal campo (60%) che da tre punti (54%, 21/39). Questo nonostante la panchina di coach Lue, prima di un 4° quarto di puro garbage time, produca soltanto la miseria di 5 punti in totale. Markkanen (17) e Clarkson (20 dalla panchina) gli ultimi ad alzare bandiera bianca in casa Jazz

