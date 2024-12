La finale di Emirates NBA Cup rappresenta in qualche modo un esame di maturità per Oklahoma City e il suo nucleo di giovani talenti. Se la prova incolore di Gilgeous-Alexander è forse la copertina della serata deludente per i Thunder, l’altra stella della squadra Jalen Williams non fa molto meglio con 18 punti ma un soffertissimo 8/20 dal campo e anche il resto dei compagni non sembra in grado di trovare risposte quando la difesa di Milwaukee sale di livello. E la sfida con i Bucks si trasforma quindi in una lezione che i ragazzi di coach Daigneault dovranno tenere ben presente quando dalla prossima primavera saranno chiamati a legittimare un ruolo di contendere fin qui conquistato con i risultati mandati a referto in regular season