Per la prima volta nella sua carriera Steph Curry viene tenuto a zero canestri dal campo in una partita in cui gioca almeno 12 minuti, realizzando appena due punti da tiri liberi e sbagliando tutte le 7 conclusioni tentate dal campo. Non va meglio a Draymond Green (partito in quintetto con Jonathan Kuminga retrocesso in panchina per far spazio a Schröder), che finisce con 0 punti, 0 rimbalzi e 0 assist con 0/4 al tiro, 4 palle perse e -42 di plus-minus in 19 minuti, in quella che rappresenta probabilmente la sua peggior partita della carriera. Per gli Warriors si tratta della nona sconfitta nelle ultime 11