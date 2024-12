Il ritorno del “Fantasma dell’Opera” — ovverosia Joel Embiid in campo con una maschera protettiva dopo la frattura ai seni nasali subita settimana scorsa — vale ai Sixers la quarta vittoria nelle ultime cinque partite, provando a rimettere in piedi questa stagione disastrata. Lui, Tyrese Maxey (23 punti) e Paul George (5 con 10 rimbalzi) giocano insieme solo per la quarta volta in stagione, ma basta e avanza per andare sul +18 già nel primo quarto contro una versione di Charlotte priva di LaMelo Ball, a cui viene risparmiato il back-to-back per gestire il suo polpaccio dolorante. I 20 punti di Vasa Micic non evitano la 12^ sconfitta nelle ultime 13 per gli Hornets

