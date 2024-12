Gli Spurs, in questa stagione, hanno deciso di affidare le chiavi della squadra a quello che è forse l’ultimo playmaker vecchia scuola rimasto in NBA, il super veterano Chris Paul. Fox, come è ovvio, è un giocatore molto diverso per caratteristiche da CP3, meno creatore di gioco per i compagni e più realizzatore. L’idea, però, potrebbe essere quella che Wembanyama, in prospettiva, potrebbe non avere poi tutto questo bisogno di un creatore di gioco, perché potrebbe presto essere in grado di essere lui il motore dell’attacco di San Antonio. Affiancargli un altro giocatore dal potenziale offensivo come quello di Fox, quindi, potrebbe aprire nuovi spazi al francese