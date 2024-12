Introduzione

La tripla del possibile pareggio di LeBron James non va e i Lakers cadono in casa contro Detroit, che trova un ottimo Simone Fontecchio in uscita dalla panchina. Gli Warriors incappano in una serataccia da parte di Steph Curry e cadono in casa contro Indiana. Sconfitta casalinga anche per Memphis, che perde in volata contro i Clippers. Tyrese Maxeytrascina i Sixers alla vittoria su San Antonio, mentre i Thunder strapazzano Washington con il solito Shai Gilgeous-Alexander in evidenza. Nonostante le tantissime assenze, Orlando gioca un grande secondo tempo e batte Boston. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

