Una volta raggiunte le 28 lunghezze di distanza tra le due squadre, la sfida tra Dallas e Minnesota sembrava ormai morta e sepolta. Con i T’Wolves in totale controllo delle operazioni e i Mavs privi di Luka Doncic (uscito nel secondo quarto per un infortunio al polpaccio, segnando 14 punti in 16 minuti senza più rientrare in campo), la gara sembrava destinata a un lungo garbage time. Invece i Mavs non si sono dati per vinti, rimontando tutto lo svantaggio fino ad avere in diverse occasioni il tiro per pareggiare o per sorpassare, in particolare con una tripla dall’angolo di PJ Washington e un tiro di Irving nell’ultimo minuto di gioco. In entrambe le occasioni però i Mavs non sono riusciti a segnare e i T’Wolves ne hanno approfittato, mettendo la palla nelle mani di un Anthony Edwards da 26 punti per vincere il match e interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive

