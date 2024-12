Introduzione

Un grande Shai Gilgeous-Alexander pareggia il suo massimo in carriera e con 45 punti trascina i Thunder, che a Indianapolis ottengono la loro 9° vittoria consecutiva. Tyler Herro regala la vittoria in rimonta agli Heat sul campo di Orlando, Jordan Poole fa lo stesso per Washington contro Charlotte e a Portland Scoot Henderson stende i Jazz quasi sulla sirena finale. Una giocata da 4 punti di Jaden Ivey trascina i Pistons al colpaccio sul campo di Sacramento, firmando il quarto "game winner" della notte. Milwaukee senza Giannis e Lillard cade in casa contro Brooklyn, netti successi per Atlanta su Chicago, per Memphis contro Toronto e per Houston in trasferta a New Orleans. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

GIOCA AL FANTA NBA E VINCI UN VIAGGIO ALLE FINALS