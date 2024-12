Introduzione

Grazie a un super terzo quarto i Cleveland Cavaliers passano facilmente sul campo di una Golden State sempre più in difficoltà. Nikola Jokic e Russell Westbrook chiudono entrambi in tripla doppia (15^ coppia di sempre a riuscirci in regular season) e guidano Denver al successo su Utah. Ottavo successo in fila per New York che non ha problemi con Washington, i Clippers vincono a New Orleans grazie a Norman Powell. Sacramento ferma la striscia di 6 sconfitte in fila superando Dallas, regalando a coach Doug Christie la sua prima vittoria in carriera. Successi anche per Chicago all'overtime su Charlotte e per Philadelphia a Portland (37 di Embiid)