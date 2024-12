Introduzione

Sui social network di Jack Perkins, artista e illustratore losangelino, dal via della stagione NBA sono iniziati a comparire dei bellissimi disegni in occasione di ogni gara dei Los Angeles Lakers. Per questo lo abbiamo contattato, per sapere qualcosa di più del progetto e per chiedergli di poter dare il giusto risalto anche qui in Italia al suo splendido lavoro. Non solo ci ha detto di sì, ma ci ha anche raccontato qualcosa di più di sé e di come è nata questa idea