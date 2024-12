Introduzione

Con le partite della notte si chiude la fase a gruppi della Emirates NBA Cup e arrivano i verdetti definitivi. Milwaukee, New York e Atlanta vincono i gruppi dell'Est, mentre Orlando si aggiudica la wild card. A Ovest passano Oklahoma City, Houston e Golden State, che chiudono in vetta i loro girono, e Dallas che grazie alla differenza punti ottiene la wild card. Eliminati i Lakers campioni in carica, i Celtics campioni NBA in carica e i Cavs, al momento detentori del miglior record di tutta la lega in regular season. Ora via ai quarti di finale tra il 10 e l'11 dicembre, per decidere chi andrà a Las Vegas a giocarsi la coppa nelle Final Four in programma tra il 14 e il 17 dicembre