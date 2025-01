Anche in una serata in cui ottengono una vittoria netta e convincente contro una delle migliori squadre della Eastern Conference, per quanto decimata dagli infortuni, i Pistons escono dalla sfida con Orlando con una possibile brutta notizia. A 10:07 dalla fine, infatti, in uno scontro di gioco con Cole Anthony ad avere la peggio è Jaden Ivey, uscito in barella e fortemente dolorante alla gamba sinistra. L’infortunio, potenzialmente molto serio, ad un giocatore in crescita rischia di rovinare la prestazione di Detroit, dove proprio Ivey (22 punti e 4 assist) era stato il migliore in campo. Ai Magic non bastano i 24 punti e 4 rimbalzi di Jalen Suggs, ultimo ad arrendersi tra gli ospiti

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA