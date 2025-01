Per quanto gli Warriors provino a venderlo come la stella del futuro, il mancato accordo in estate e la restricted free agency che si avvicina è un rischio troppo grande per poterlo perdere a zero. Kuminga è ai massimi in carriera per punti con quasi 17 di media, ma ogni volta in cui la squadra è andata in difficoltà la prima risposta di coach Kerr è stata quella di metterlo in panchina. L’infortunio alla caviglia che lo terrà fuori per tre settimane non aiuta la sua cessione, così come i 22 anni della sua carta di identità che fanno immaginare un potenziale ancora inesplorato