Cleveland incappa nella sua peggior prestazione stagionale in attacco (solo 40 punti in tutto il secondo tempo con 1/16 da tre) e cade per la quinta volta in stagione, interrompendo così la striscia di 12 successi consecutivi. I 20 punti di Darius Garland e i 19 di Donovan Mitchell, utili per salire a +15 nel terzo quarto, non bastano quando un maxi-parziale di 32-7 ribalta l’inerzia in favore dei Pacers, che mandano sei giocatori in doppia cifra guidati dai 19 di Andrew Nembhard e i 18 di Pascal Siakam. Tra questi non c’è Tyrese Haliburton che dopo un primo tempo da 2 punti e 5 assist non esce dagli spogliatoi per un problema al bicipite femorale, ma i compagni di squadra non ne accusano la mancanza

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA