Ai Suns non bastano gli sforzi combinati delle due stelle Devin Booker e Kevin Durant. Il primo chiude con 35 punti, 5 rimbalzi e 5 assist con il suo massimo stagionale per triple (7 su 14 tentativi), mentre il secondo ne mette 31 con 8 rimbalzi, 6 assist, 2 recuperi e 2 stoppate con 13/20 in 39 minuti ed entrambi vincono i minuti in cui rimangono in campo, ma è la panchina guidata dagli 11 punti di Bradley Beal (tornato brevemente negli spogliatoi per un problema alla caviglia) a non reggere l’urto di quella degli Hawks, con Royce O’Neale a -22 di plus-minus in 16 minuti

GUARDA I 35 PUNTI DI DEVIN BOOKER