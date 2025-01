Introduzione

A poche settimane dalla deadline del mercato, ESPN ha messo assieme una squadra formata interamente usando i migliori contratti della lega posizione per posizione, ovviamente rispettando il salary cap delle squadre reali (sotto i 170.8 milioni per non finire in luxury tax) e non prendendo in considerazione i contratti da rookie (tipo Victor Wembanyama), quelli da massimo salariale (Nikola Jokic e gli altri big), e neanche i minimi salariali da un anno. Ecco quali sono i 15 giocatori (sei guardie, sei ali e tre centri) che fanno parte di questo roster ideale e come si comporterebbero nella NBA di questa stagione in base alle statistiche avanzate