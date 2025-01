A Kevin Durant piace spesso usare la definizione di "pure hoopers" per parlare dei suoi giocatori preferiti, non tanto per quello che hanno vinto o per quanto sono stati forti in carriera, quanto per il talento che sono riusciti a mostrare con quello che facevano in campo. Imbeccato dagli ex giocatori Zach Randolph e Tony Allen, Durant ha faticato a mettere assieme il suo quintetto ideale basato sul talento, ma ecco le sue scelte