Introduzione

La coppia Mitchell-Garland si mette alle spalle il brutto ko contro OKC e guida alla vittoria i Cavs sui Timberwolves con 65 punti in due. Atlanta (4-1 in stagione contro Celtics e Cavs, leader a Est) espugna il TD Garden di Boston con un Trae Young ispiratissimo: ottava sconfitta nelle ultime 16 gare per i campioni NBA in carica. Vincono Houston e Golden State (che perde Draymond Green per un infortunio al polpaccio), secondo ko in fila per Detroit e quinto consecutivo per Philadelphia, battuta a Indianapolis