Lasciato solo a trascinare la squadra, Tyrese Maxey ne mette 37 con 7 assist e il 50% al tiro (14/28 dal campo con 6/15 dalla lunga distanza), leader di un quintetto tutto in doppia cifra in cui spicca anche Kelly Oubre con 19, ma non può niente in una serata in cui dalla panchina si alzano Justin Edwards, Jeff Dowtin Jr. e Pete Nance, giusto per sottolineare i problemi di roster dei Sixers in questo momento — sconfitti in tutte le ultime sei partite

