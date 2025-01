Per la prima volta dopo 23 sconfitte su 23 in stagione, i Raptors riescono a vincere una partita chiusa in svantaggio all’intervallo, rimontando da -21 per battere i Magic. La doppia doppia da 26 punti e 12 rimbalzi di Paolo Banchero non evita a Orlando la quarta sconfitta consecutiva, crollando in un terzo quarto da 40-20 per i padroni di casa guidati dai 17 punti e 11 rimbalzi di Scottie Barnes e i 19 di RJ Barrett. Per i canadesi si tratta della terza vittoria nelle ultime quattro, nonché della terza vittoria in fila davanti al proprio pubblico

