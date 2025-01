Introduzione

Nella notte Houston ferma Cleveland con una vittoria casalinga in volata, vittoria in volata anche per Minnesota ma in trasferta a Dallas. Phoenix passa agevolmente a Brooklyn, mentre ai Thunder serve il massimo in carriera di un inarrestabile Shai Gilgeous-Alexander da 54 punti per battere Utah. Altro successo dei Pistons, che sbancano Atlanta e superano proprio gli Hawks nella classifica della Eastern Conference. A Sacramento i Kings rimontano nel 4° quartoe infliggono a Golden State una sconfitta pesante per gli equilibri di classifica a Ovest. Nonostante le tante assenze, i Clippers costringono i Celtics a sudarsi la vittoria in trasferta, che arriva solo al supplementare. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

