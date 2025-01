Introduzione

Le votazioni per l'All-Star Game del prossimo febbraio hanno evidenziato come non sempre, all'innamoramento dei tifosi nei confronti di un giocatore, corrisponda un analogo gradimento da parte dei suoi colleghi. LaMelo Ball, primissimo per voti ricevuti tra le guardie a Est, non partirà in quintetto perché giocatori e giornalisti gli hanno preferito Jalen Brunson e Donovan Mitchell (e non solo). Ma negli anni sono stati tanti i campioni che - pur amatissimi dai tifosi di tutto il mondo - hanno fatto fatica a conquistarsi pari ammirazione tra i colleghi della lega più competitiva del mondo. Qui andiamo a scoprire i casi più clamorosi