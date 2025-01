La striscia di sei vittorie in fila dei Grizzlies si interrompe bruscamente al Madison Square Garden, dove i Knicks per la seconda volta in fila superano quota 140 punti segnati (non accadeva da 45 anni in partite finite nei regolamentari). Il quarto successo consecutivo di New York vede tre giocatori raggiungere quota 20 (28 per Bridges, 24 per Towns e 20 per Brunson) e altri quattro andare in doppia cifra, mentre in casa Grizzlies non si va oltre ai 21 punti di Jaren Jackson Jr. e i 16 di Desmond Bane, con Ja Morant silente a quota 10 punti con 5/13 al tiro e -41 di plus-minus in una serata da 26 palle perse di squadra

