Introduzione

Shai Gilgeous-Alexander chiude con 52 punti, ma a vincere a Golden State sono gli Warriors, protagonisti di un eccellente secondo tempo. Ai Suns non bastano i 33 punti di Kevin Durant per evitare un’altra sconfitta casalinga patita per mano dei T’Wolves. I Clippers sbancano San Antonio grazie a una eccellente prestazione di squadra, mentre ai Celtics basta un ottimo Kristaps Porzingis da 34 punti per battere Chicago. Cleveland domina a Miami, vittorie facili anche per Toronto a Washington e per Indiana contro Detroit. New York batte Denver grazie a una ottima serata di Jalen Brunson, non si ferma la corsa di Philadelphia, che trascinata da Tyrese Maxey sconfigge Sacramento e ottiene la sua 4^ vittoria consecutiva. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

