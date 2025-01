Nella stagione fin qui quasi perfetta di Cleveland c’era una macchia: in entrambi gli scontri diretti contro Atlanta erano arrivate due sconfitte. E che i Cavs non vogliano ripetere l’esperienza lo si capisce da subito, perché i padroni di casa comandano già dai primi possessi e dominano per il resto della gara. Darius Garland (26 punti), Donovan Mitchell (24) e Ty Jerome (20) sono i migliori per Cleveland, che domina anche a rimbalzo (49-36). In una serata complicata per Trae Young, che chiude in doppia doppia con 15 punti e 10 assist ma tira 5/16 dal campo, agli Hawks non bastano i 25 punti in uscita dalla panchina di De’Andre Hunter

