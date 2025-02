La prima partita dopo le convocazioni per l’All-Star Game è sempre speciale, e Cade Cunningham non perde l’occasione di festeggiare al meglio il primo riconoscimento come stella di questa lega. Per lui massimo stagionale pareggiato a quota 40 punti, a -3 dal suo massimo in carriera, con 17/30 al tiro, 6 rimbalzi e 4 assist per spazzare via i Mavs. Solo 4 punti invece per Simone Fontecchio uscendo dalla panchina, segnando solo uno dei sei tiri tentati (0/3 da tre) con 2 rimbalzi, un assist e 2 recuperi in 15 minuti di gioco

