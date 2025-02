Privi di Zach LaVine per la terza partita in fila (motivi personali), ai Bulls non basta la tripla doppia da 20 punti, 10 rimbalzi e 10 assist di Nikola Vucevic per avere ragione della rivale divisionale. La squadra di coach Billy Donovan manda a sua volta sette giocatori in doppia cifra con 22 per Coby White e 20 con 11 rimbalzi per Josh Giddey, ma non regge il passo degli avversari