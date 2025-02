Introduzione

Ecco come le 30 squadre NBA escono dalla deadline del mercato degli scambi, con il riassunto di tutti gli arrivi e tutte le partenze nel corso della stagione per ciascuna squadra. Tolti i giocatori che rimarranno fuori per il resto della regular season per infortunio (Brandon Miller, Jalen Johnson, Jaden Ivey e altri), ecco come dovrebbero schierarsi le squadre in campo dopo gli stravolgimenti del mercato, specie per squadre come Lakers, Mavs e Bucks assolute protagoniste negli ultimi giorni

TUTTI GLI SCAMBI CONCLUSI - L'ULTIMO GIORNO DI MERCATO