In una giornata in cui gli occhi di tutti sono puntati su Anthony Davis, al suo esordio assoluto coi Mavs, è Max Christie a prendersi la scena nel finale. Il neo-arrivato dai Lakers chiude con 23 punti e 4/5 da tre punti e risulta assolutamente decisivo per permettere ai padroni di casa di rimanere sempre avanti nel punteggio contro i Rockets, con Alperen Sengun (30 punti), Jalen Green (24) e Amen Thompson (20) che non riescono a evitare la sesta sconfitta in fila. Dallas capitalizza così su 31 minuti assolutamente favolosi di Davis: 26 punti, 16 rimbalzi, 7 assist e 3 stoppate prima di uscire per un infortunio senza contatto nella zona dell’inguine e del basso addome, rientrando negli spogliatoi senza più uscirne così come aveva già fatto PJ Washington nel primo tempo per un problema alla caviglia

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA