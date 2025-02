Introduzione

Ai Suns non basta un Kevin Durant da storia del gioco, che con i suoi 34 punti supera quota 30.000 in carriera, perchéJa Morant guida i Grizzlies alla vittoria in trasferta con 26 punti. Philadelphia non sfrutta i 27 punti e 12 rimbalzi di un positivo Joel Embiid e perde di misura contro Toronto, guidata da uno Scottie Barnes da 33 punti. Sono invece 40 i punti segnati da Karl-Anthony Towns, trascinatore per i Knicks nel successo in trasferta sul campo dei Pacers. Successo in trasferta anche per Detroit, che a Chicago domina infliggendo una pesantissima sconfitta ai Bulls e trovando un Simone Fontecchio che in uscita dalla panchina sfiora la doppia doppia con 8 punti e 10 rimbalzi. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

