Con il risultato in bilico, la palla per gli Hornets va ovviamente nelle mani di LaMelo Ball e la stella di Charlotte, che già in precedenza si era resa protagonista di alcune giocate di puro talento, non delude le attese con il floater e il 2/2 dalla lunetta che sigillano la vittoria in trasferta dei suoi. Ai Lakers non bastano il canestro da rimbalzo d’attacco di Doncic e la tripla di James che riaprono le speranze, perché sempre James sull’ultimissimo possesso sbaglia per due volte il tiro del possibile pareggio