Quarta vittoria in cinque partite con Jimmy Butler in quintetto per gli Warriors, che cambiano marcia all’inizio del secondo quarto e non si voltano più indietro, toccando anche il +29 nel corso della partita contro una diretta rivale per i posti al play-in. Golden State può contare su cinque giocatori in doppia cifra di cui quattro sopra quota 20 (Curry 20, Podziemski 21, Moody e Hield 22) insieme ai 17 di Butler, mentre un quintetto tutto in doppia cifra guidato dai 34 di DeMar DeRozan non aiuta Sacramento a evitare la sconfitta, nonostante l’esordio da 8 punti in 10 minuti di Markelle Fultz

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA