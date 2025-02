C’è poco da fare per Dallas, falcidiata dalle tante assenze, che in una sfida dalle implicazioni importanti per la zona play-in a Ovest riesce a rimanere in partita giusto per una manciata di minuti prima di soccombere al maggior talento a disposizione dei padroni di casa. I Mavericks, forse per assenza di alternative praticabili, decidono di giocare al ritmo veloce imposto da Golden State e l’attacco dei ragazzi di Steve Kerr banchetta, chiudendo a +18 già all’intervallo lungo. La partita, poi, non cambia direzione nella sua seconda parte, che serve solo per bagnare il debutto casalingo di Jimmy Butler con 18 punti e 5 assist, mentre dall’altra parte è impalpabile la prestazione del grande ex Klay Thompson, che chiude con 11 punti e 3/8 dal campo

