Tutto facile per i Kings contro Charlotte, perché i padroni di casa comandano dall’inizio alla fine e ottengono una vittoria importante che li mantiene in corsa per un posto al play-in della Western Conference. LaMelo Ball è in una di quelle serate in cui si incarta sul suo stesso talento, tira 3/13 dal campo e i suoi 13 punti e 9 assist incidono poco o nulla, così come risultano di fatto inutili i 23 punti segnati da Miles Bridges. Sacramento non deve quindi spremere i veterani Domantas Sabonis e DeMar DeRozan, che giocano rispettivamente 27 e 30 minuti, anche perché in attacco il protagonista è uno solo

