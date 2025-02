Introduzione

I Lakers soffrono contro Minnesota, ma il solito LeBron James li trascina al successo in volata. A Orlando va in scena lo Steph Curry show, con la stella degli Warriors che trascina i suoi alla vittoria con 56 punti, facendo meglio anche di un eccellente Paolo Banchero da 41. Nella sfida tra MVP, Giannis Antetokounmpo e i suoi Bucks hanno la meglio di Nikola Jokic e i Nuggets, mentre Dallas batte Charlotte non senza qualche difficoltà. Ennesima sconfitta per Phoenix, che non sfrutta le ottime serate di Devin Booker e Kevin Durant e perde in casa conto New Orleans, piombando in una crisi profondissima. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

