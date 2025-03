Introduzione

Tutto facile per Cleveland, che passa a Chicago e tiene aperta la striscia di 11 vittorie consecutive. Vittorie importanti anche per i Lakers in casa contro New Orleans e per Golden State, che sbanca il Madison Square Garden. I Bucksbattono Atlanta grazie alla tripla doppia di Giannis Antetokounmpo, mentre non bastano i 41 punti segnati a Paolo Banchero per evitare ad Orlando la sconfitta in volata contro i Raptors. Phoenix, spinta dal solito Kevin Durant, rimonta da -23 e batte i Clippers. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

