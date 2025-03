Introduzione

Ci vuole un supplementare ai Lakers per battere New York, che perde Jalen Brunson per infortunio nel finale, e ottenere così la loro 8^ vittoria consecutiva. Boston batte nettamente Philadelphia, priva delle sue tre stelle e ormai in piena crisi. Ci vuole uno Steph Curry da 40 punti agli Warriors per passare di misura a Brooklyn, mentre Coby White guida i Bulls al successo in trasferta a Orlando. Atlanta soffre, ma batte i Pacers in volata con la consueta doppia doppia di Trae Young, i Rockets fermano la striscia negativa di 3 sconfitte andando a vincere sul campo di New Orleans. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

